Стоимость Brent упала ниже $69 за баррель

Согласно данным лондонской биржи ICE стоимость январского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов 30 ноября опустилась ниже $69 за баррель и к 20.08 мск. она достигла $68,41, что стало минимальным показателем с 23 августа. В течение вторника, 30 ноября, Brent подешевела на 6%, – сообщает деловое издание Ведомости.

Сообщается также, что на 6% за день дешевеет и январский фьючерс нефти WTI, сегодня, 30 ноября, его цена упала до $65,26 за баррель, также минимума с 23 августа. На пике 25 октября топливо торговалось по $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.

Как сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков, резкому падению нефтяных цен привело заявление генерального директора Moderna Стефана Бансель. Накануне он заявил изданию Financial Times, что существующие вакцины от коронавируса, вероятно, гораздо менее эффективны против нового штамма «омикрон», выявленного в Южной Африке в первой декаде ноября. На фоне распространенной информации существует риск введения государствами новых ограничений, которые приведут к падению спроса на топливо.

Старший аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy Луиза Диксон также заявила, что угроза спросу на нефть реальна.

«Еще одна волна ограничений может привести к снижению спроса на нефть до 3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 г., поскольку правительства ставят в приоритет безопасность здоровья над планами по возобновлению работы», – заявила Диксон.

В свою очередь, сырьевой аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар говорит, что сейчас растут опасения, что страны ОПЕК+ приостановят планы по увеличению предложения нефти на 400 000 баррелей в сутки в январе 2022 года. Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

«Мы думаем, что группа склонится к приостановке роста добычи на фоне появления штамма «омикрон» и выпуска нефтяных запасов основными потребителями нефти», -сказал Вивек Дхар.

Лондон, Иван Бабурин

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