Инфляция в России ускорилась до 8,38%

Росстат в среду, 1 декабря, опубликовал данные, из которых следует, что годовая инфляция в РФ по данным на 29 ноября резко ускорилась – до 8,38%. Таким образом, надежды на то, что годовая инфляция в РФ в октябре прошла пик на уровне 8,1% и начнет замедляться в ноябре-декабре на фоне высокой базы конца прошлого года, не сбылись, – сообщает Интерфакс.

Опубликованные данные Росстата свидетельствуют о том, что с начала месяца инфляция к 29 ноября составила 0,96%, с начала года – 7,51%. Со своей стороны минэкономразвития РФ прогнозировало уровень инфляции на 2021 год – 7,4% , эти показатели уже превышены. Прогноз министерства по инфляции на 2022 год – 4,0%.

Следует отметить, что рост цен с начала года уже превысил последнюю прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%) и уже вошел в интервальный прогноз ЦБ на весь 2021 год (7,4-7,9%), который тоже, очевидно, уже выглядит заниженным.

Росстат также опубликовал данные о росте цен на продукты и непродовольственные товары. По данным российской статслужбы, за период с 23 по 29 ноября существенно выросли цены: на пшеничную муку, гречку, куриные яйца – на 1,1%, сахар – на 0,7%, хлеб – на 0,6%, сосиски, сардельки – на 0,5%.

При этом цены на плодоовощную продукцию даже снизились в среднем на 0,4%, в том числе на помидоры – на 3,1%, морковь – на 0,6%, яблоки – на 0,4%, огурцы и лук – на 0,2%. В то же время подорожали: капуста – на 3,3%, картофель – на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров значительно подорожали за неделю спички – на 1,1%, телевизоры – на 1,0%, зубные пасты – на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,1%, дизельное топливо – на 0,7%.

Москва, Иван Бабурин

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