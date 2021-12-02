Несмотря на падение цен на нефть, ОПЕК+ согласовала рост ее добычи

ОПЕК+ приняла решение продолжать наращивать ее добычу на 400 тыс. барр. в сутки, несмотря на сильное падение цен на нефть. Потребители нефти просили увеличить темпы ее роста, но в ожидании профицита предложения в ОПЕК+ не пошли на это. Сейчас страны ОПЕК+ недопоставляют на рынок 0,7-1 млн. барр. в сутки каждый месяц, – сообщает сайт РБК



В пресс-релизе ОПЕК+ говорится, что министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в январе на 400 тыс. барр. в сутки. Такое решение было предложено на предыдущем заседании ОПЕК+ в июле текущего года. Несмотря на падение цен на нефть сорта Brent до $67,3 (минус 5,6% к предыдущему дню) на фоне новостей о возможности падения спроса на энергоносители из-за нового штамма коронавируса «омикрон» такое решение было принято.

26 ноября после первых новостей о более заразном, чем «дельта», африканском штамме «омикрон» цены на нефть марки Brent упали на 12%, с $82 до $72 за баррель, но частично отыграли падение.



Россия вошла в число тех участников коалиции, которые предложили сохранить план по наращиванию добычи нефти, сообщило Агентство Bloomberg.



Вице-премьер, курирующий ТЭК, Александр Новак в интервью «России 24» заявил:

«На январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. барр. в сутки. Это вызвано в первую очередь тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос».

В ОПЕК+ полагают, что оценить влияние «омикрона» на нефтяной рынок пока еще сложно, однако потенциально он может вызвать сокращение спроса на энергоносители в случае усиления ограничительных мер. Новак также признал такую неопределенность и добавил, что будет вестись наблюдение за мобильностью населения на фоне действия «омикрона».



Следует отметить, что в январе 2022 года страны ОПЕК выберут нового генерального секретаря.

Москва, Иван Бабурин

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