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Понедельник, 6 декабря 2021, 19:15 мск

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Индия будет производить автоматы Калашникова

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия подписала с Россией соглашение, в соответствии с которым эта страна будет производить автоматы АК-203 для нужд министерства обороны Индии, – сообщает РБК.

Глава ФСВТС в эфире телеканала «Россия 24» заявил: «Подписан долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова».

Со своей стороны генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин сказал, что «теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев».

Кроме того директор ФСВТС сообщил что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, – сообщает РИА Новости.

Нью-Дели, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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