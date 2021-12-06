В России займутся созданием водородных турбин для электростанций

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству в понедельник, 6 декабря, заявил, что Россия в течение пяти-шести лет планирует создать водородные турбины для перевода части генерации электричества на водород.

«В горизонте 5-6 лет мы рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо», – сказал Мантуров.

Глава российского минпромторга пригласил итальянские компании участвовать в реализации российских эко-проектов, заметив, что «в России известно об амбициозных планах Италии по развитию и применению водородных технологий. Перспективы сотрудничества связаны в первую очередь с реализацией «Новатэком» проекта «Арктик СПГ – 2».

По словам Мантурова, в России тоже формируется задел в этой сфере: созданы прототипы водородных автобусов и есть планы серийного выпуска коммерческого транспорта на водороде уже в 2023 году.

Следует напомнить, что в августе текущего года правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики. За первые 3,5 года планируется создать профильные кластеры, а также реализовать «пилотные» проекты по производству и экспорту водорода.

Рим, Иван Бабурин

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