Россия обошла Швейцарию по экспорту шоколада

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade сообщила, что по итогам сентября 2021года Россия заняла 10 место в мировом рейтинге экспортеров шоколада (по экспортной выручке за последние 12 месяцев) и опередила Швейцарию, – пишет РБК.

Российский экспорт шоколада по итогам сентября в годовом выражении составил $838 млн. Швейцария за этот период экспортировала шоколада на $819 млн.

По тем же данным, в 2020 году Россия занимала 11 место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом поставок в 295,7 тысяч тонн на $729,2 млн. На 10 месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тысяч тонн на $753 млн.

По оценкам АСКОНД, в 2021 году экспортное направление кондитерской промышленности РФ увеличится на 19,1% в натуральном выражении. Объем поставок отечественных сладостей за рубеж составит 824,5 тыс. тонн на $1,68 млрд. Эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят объем экспорта в натуральном выражении в «допандемийном» 2019 году на 30,8%.

Отмечается, что российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями являются Китай и страны ЕАЭС, на них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и за счет продаж на новых для российских кондитеров направлениях, таких как Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.

Москва, Иван Бабурин

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