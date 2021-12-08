Глава польского энергетического концерна заявил, что Европа ожидает увеличения поставок газа от «Газпрома»

Заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса заявил, что в Европе хотели бы увеличения поставок «Газпромом» природного газа для обеспечения энергетической безопасности в зимний период, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым наращивать поставок газа в Европу со стороны «Газпрома», заместитель главы PGNiG ответил: «Мое мнение заключается в том, что Европа этого ожидает. Когда «Газпром» начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы».

Также Пшемыслав Вацлавский сказал, что зима в странах Западной Европы может оказаться тяжелой, так как хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, чем обусловлены высокие цены на природный газ.

«Стоимость газа сейчас очень высока. Спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой. Хранилища газа в Западной Европе заполнены на рекордно низком уровне, что обуславливает рекордно высокую стоимость. Наш прогноз заключается в том, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего они упадут. Это означает, что снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом», – сказал Вацлавский на полях Мирового нефтяного конгресса.

Хьюстон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»