В России в 2022 году вырастет стоимость импортного вина

По причине плохого урожая винограда, прежде всего в Италии и Франции, а также возросших издержек на производство и логистику виноделы намерены увеличить закупочные цены на 20-25%. Импортеры рассчитывают нивелировать рост до 10-15%, – сообщает сайт РБК.

Уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции уже получили крупные импортеры вина и розничные сети в рамках закупочных переговоров на будущий год. О получении уведомлений о грядущем подорожании вина подтвердили также в сетях «Лента» и «Верный».



Исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин рассказал, что производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино – Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20-25% в евро и долларах.

Представитель виноторговой компании MBG Wine говорит, что минимальное повышение стоимости в евро, о котором просят практически все поставщики, в том числе итальянские и французские, составляет 10%.

Исполнительный директор одного из крупнейших российских алкогольных дистрибуторов Luding Group Эрнест Хачатурянв, свою очередь, также сообщает об ожидаемом увеличении отпускных цен со стороны контрагентов.



Как ожидают эксперты, наибольшее снижение производства будет в странах Европы – 13% (до 145 млн. гектолитров, без учета выпуска соков и сусла). Сообщается, что виноградарей подвели плохие погодные условия, которые затронули и три крупнейших винодельческих страны: Италию, Испанию и Францию, – на них приходится 45% мирового производства вина. Эти же страны, согласно таможенной статистике, являются крупнейшими поставщиками вина в Россию в денежном выражении.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»