В США годовая инфляция в ноябре достигла максимума за 40 лет

В ноябре 2021 года в США годовая инфляция ускорилась до 6,8% против 6,2% в октябре, что стало максимумом за 40 лет. В США шестой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, следует из данных Минтруда страны, – сообщает ТАСС.

Следует отметить, американские эксперты ожидали, что показатель годовой инфляции составит 6,7%. Таким образом, в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года. Как отмечается в заявлении Минтруда, в Соединенных Штатах значительный рост цен в ноябре наблюдался на бензин, жилье, продукты питания и транспортные средства.

Такой рост цен, по мнению аналитиков, приведет к тому, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, раньше запланированного срока сократит программу покупки казначейских облигаций и повысит базовую процентную ставку.

Москва, Иван Бабурин

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