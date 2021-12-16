Решения о сертификации Nord Stream 2 в первом полугодии 2022 года не будет

Глава регулятора Йохен Хоман в четверг, 16 декабря, заявил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение о сертификации оператора «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, – сообщает ТАСС.

Хоман в своем выступлении, в частности, отметил, что процесс сертификации был приостановлен в связи с тем, что компания Nord Stream 2 AG начала реорганизацию.

«Приостановка означает, что процесс будет продолжен тогда, когда нам будет предоставлена документация таким образом, что ее можно будет соответствующим образом проверить. У нас нет ее на руках», – сказал Хоман, отметив, что вопрос предоставления «зависит от Nord Stream 2 AG».

«Как только это произойдет, как только документы нам поступят, снова начнется отсчет периода проверки. Прогнозировать сложно. Затем все будет предоставлено Еврокомиссии, у которой будет тоже много времени заняться проверкой. Это означает, что в первой половине 2022 года решений не будет», – заявил глава регулятора.

Следует отметить, для того чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока – 2» нужно получить одобрение регулятора ФРГ. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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