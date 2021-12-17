Президент Сербии заявил, что Сербия сэкономит на российском газе более восьми млн. долларов в сутки

Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телеканала TV Pink заявил, что договор с Россией о поставках газа Сербии позволяет Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов благодаря тому, что полученная Сербией цена в шесть раз ниже европейской биржевой, – сообщает РИА Новости.

Сербский лидер заявил: «У нас обеспечены поставки 6 миллионов кубических метров газа ежедневно. Сейчас нам требуется 10-12, за первые четыре месяца в среднем расходуем по 9-10 миллионов кубометров в сутки. Мы этих 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000 (кубометров-ред.). А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется – TTF».

Александр Вучич особо отметил следующее: «Представьте себе, если бы я об этом (в ноябре – ред.) с Путиным не договорился, с 1 января мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона».

Также президент Сербии рассказал, что глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович отправляется в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством Газпрома о дополнительных объемах.

Белград, Иван Бабурин

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