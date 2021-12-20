Самозанятые граждане в России смогут вставать на налоговый учет через «Госуслуги»

Законопроект, позволяющий самозанятым гражданам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг, внесло в нижнюю палату парламента Госдуму правительство РФ.

Документ, размещенный в базе данных Госдумы, устанавливает возможность направления заявления гражданами РФ и других стран Евразийского экономического союза о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Российское правительсвтво поясняет, что «дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД».

Отмечается, что режим НПД дает самозанятым россиянам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Следует напомнить, что с 1 января 2019 года эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Поскольку эксперимент был признан успешным, в 2020 году он был распространен с 1 января еще на 19 регионов, а с 1 июля уже на всю Россию.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»