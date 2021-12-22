Танкеры с СПГ начали менять курсы с Азии на Европу

Газовый рынок ЕС стал для трейдеров выгоднее азиатского из-за резкого роста спотовых цен на газ в Европе. Это привело к тому, что танкеры, доставляющие сжиженный газ (СПГ) в Азиатский регион, начали менять курс, – сообщает Financial Times (FT).

«Суда, не завершая рейсы, меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше», – пишет издание.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что идущее из США судно Minerva Chios развернулось в Индийском океане и теперь направляется к Суэцкому каналу для доставки СПГ в Европу. Газовоз LNGShips Manhattan с грузом американского СПГ изначально шел в Китай, но поменял курс и уже находится в Роттердаме. Смену курса и движение этих судов можно наблюдать и в базе данных о судах Marinetraffic.

Российское деловое издание «Ведомости» со ссылкой на аналитиков пишет, что традиционная для рынка СПГ азиатская премия (более высокие, чем в других регионах, цены на газ в КНР, Японии и других странах Восточной Азии) после нескольких дней ценового ралли на спотовом рынке Европы сменилась на европейскую.

Напомним, что 21 декабря спотовые котировки в Европе перешагнули историческую отметку в $2000 за 1000 куб. м, обновив абсолютный рекорд начала октября.

В среду, 22, декабря спотовые цены на голландском хабе TTF, по данным биржи ICE, росли до $2123 за 1000 куб. м. При этом, согласно сведениям Platts и расчетам «Ведомостей», в Азии 21 декабря 1000 куб. м стоили около $1760. Таким образом, европейская премия сейчас составляет около $350.

По оценке старшего консультанта Vygon Consulting Екатерины Колбиковой, на 21 декабря премия газовой котировки на хабе TTF к японско-корейскому маркеру JKM составила $360 за 1000 куб. м.

Лондон, Иван Бабурин

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