Тарифы на электроэнергию для населения отдали на откуп регионам

Региональные регуляторы смогут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, регулирующие органы субъектов могут устанавливать тарифы на электроэнергию с «дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей».

Региональным властям также разрешено устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу, передает РИА «Новости». Те граждане, которые не уложатся в установленный лимит, судя по всему, будут вынуждены платить за электричество по более высоким расценкам. Как отмечает «Коммерсантъ», повсеместного внедрения этого механизма добивались энергетики, жалующиеся на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе.

Новация касается постановления кабмина РФ №1178, которое ранее допускало механизм дифференцирования цен только в Крыму и Севастополе. Отметим, что в Крыму установлен минимум льготного потребления электроэнергии – 150 кВт•ч в месяц.

Федеральная антимонопольная служба уже утвердило методические указания по расчетам, сообщили в ведомстве. В ФАС указали, что утвержденное постановление «расширяет тарифное меню» и дает возможность руководителям регионов «пресекать злоупотребления со стороны потребителей».

Москва, Наталья Петрова

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