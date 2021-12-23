Стали известны причины сокращения поставок российского газа в Европу

Причиной резкого сокращения поставок российского газа в Европу на этой неделе стало исчерпание лимитов европейскими контрагентами, – сообщается на сайте РБК со ссылкой на Bloomberg.



Напомним, что 21 декабря экспорт «Газпрома» по основному транзитному маршруту, ведущему в Германию, был практически остановлен.

Как сообщили собеседники Bloomberg, ряд крупных покупателей, в том числе Uniper SE и RWE AG, подтвердили, что «Газпром» выполнил все свои контракты. Падение объема поставок произошло из-за уменьшения запроса самих клиентов.

Отметим, что во время большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин также заявлял, что претензии к «Газпрому» из-за снижения объема прокачиваемого газа и отказов бронировать дополнительные мощности транзитных газопроводов -необоснованны.

Как пишет Bloomberg, обычно «Газпром» и его контрагенты предварительно устанавливают минимальный объем газа, который покупается по цене, определяемой заранее согласованной формулой. Если покупатель намерен приобрести больше газа, чем это было согласовано заранее, то он должен платить уже по рыночной цене. А она, в свою очередь, за последний год выросла примерно в девять раз. Сейчас январские фьючерсы на газ торгуются на уровне около $2 тыс. за тысячу кубометров.

Москва, Иван Бабурин

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