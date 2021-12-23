На лондонской бирже цена на газ к концу дня упала почти на треть

В Европе к закрытию торгов цены фьючерсов на газ снизились почти на 30% и упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена на закрытии остановилась на отметке – 1472,2 доллара, что на 27,1% ниже расчетной цены среды – почти 2020 долларов.

Как сообщает РИА Новости, с самого открытия торгов в четверг, 23 декабря, цены демонстрировали коррекционное снижение и за день потеряли почти 500 долларов. Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с максимума в 1916,2 доллара опустилась до минимальных 1450 долларов.

На хабе TTF стоимость фьючерсов высоко волатильна (слишком подвержена изменчивости) вследствие спекулятивных факторов, в частности, ввиду нехватки газа в подземных хранилищах Европы и наступающих зимних холодов, поэтому не отражает реальную стоимость поставок газа по существующим контрактам. По договорам «Газпрома» в 2021 г. цена экспорта газа в Европу в среднем составит $280 за 1 тыс. куб. м.

Лондон, Иван Бабурин

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