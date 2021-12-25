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Суббота, 25 декабря 2021, 12:54 мск

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Британия оказалась на пороге национального кризиса из-за российского газа

Дефицит российского газа угрожает Великобритании «национальным кризисом». Об этом заявили главы ведущих энергетических компаний королевства, попросив правительство незамедлительно принять меры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сокращение российских поставок и отключение ядерных установок во Франции на фоне холодной погоды в Европе привели к тому, что за последние две недели цены на газ выросли более чем на 70%.

«Это национальный кризис, – цитирует Telegraph исполнительного директора Good Energy Найджела Поклингтона. – Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня, создав чрезвычайно сложную операционную среду для каждого бизнеса в отрасли».

Поклингтон прогнозируется снижение годовой прибыли его компании дополнительно на 3 млн фунтов.

Лондон, Игорь Юров

© 2021, РИА «Новый День»

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