Евросоюз обвинил Россию в ущемлении его интересов и потребовал солидную компенсацию

Европейский союз обвинил Россию в ущемлении его интересов и потребовал компенсацию в размере 290 млрд евро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ЕС заявили, что Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках ВТО в отношении закупок государственными организациями в коммерческих целях. «Эти обязательства включают недопущение дискриминации между отечественными и импортными товарами, а также между услугами российских и иностранных компаний. Тем не менее, в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ставят компании ЕС в невыгодное положение при продаже товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством коммерческих закупок», – говорится в сообщении на сайте ВТО, куда ЕС обратился с жалобой на российскую политику импортозамещения.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – отмечается в жалобе.

Ранее аналогичные претензии выдвинули США. По мнению торгового представителя страны Кэтрин Тай, российская практика преференций для собственных товаров и услуг, а также ряд ограничений на импорт ставят в экономически невыгодное положение американских предпринимателей. Кроме того, США не нравится, что РФ реализует программу импортозамещения в сфере информационных технологий.

В МИД России подчеркивают, что Россию вынудили ввести программу импортозамещения как раз санкции Евросоюза и США.

Москва, Игорь Юров

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