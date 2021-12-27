На фоне роста цен на газ США увеличили поставки СПГ в Европу

Поставки танкерами-газовозами сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из Соединенных Штатов за прошедшие выходные увеличилось на треть, – сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, еще накануне католического Рождества, 24 декабря, число танкеров с американским СПГ на пути в Европу составляло 15 единиц, теперь их насчитывается 20.

В публикации отмечается, что поставки американского сжиженного природного газа в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.

Ранее стало известно, что цены на голубое топливо в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы.

«Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду», – пишет Bloomberg.

Как отметил старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш, он пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен на газ, а повышение цен на форвардные контракты «предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен».

Вашингтон, Иван Бабурин

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