Турецкая инфляция на практике: иностранцы приезжают в страну и скупают все подряд

Граница между Болгарией и Турцией в последние дни работает на пике мощности, поскольку болгары пытаются воспользоваться падением турецкой лиры и совершить выгодный шопинг. Приезжают машинами, автобусами. Первой остановкой обычно является город Эдирне, который находится недалеко от границы после въезда на территорию Турции. Люди обменивают болгарскую валюту на лиры и сразу идут на рынок и в магазины, пишет агентство AP.

В день Рождества рынок в Эдирне был полон болгар. Хатидже Ахмед ушла из дома в три часа утра, чтобы сесть в автобус, который должен был отвезти ее через границу в Эдирне. Там она обменяла 200 левов, за которые получила 1150 лир, и бросилась за покупками. Среди покупателей была 60-летняя Гульфия Осинова, которая пришла за подарками для детей и внуков. По ее словам, в Болгарии все сейчас стоит намного дороже.

Турция сейчас переживает экономический кризис, уровень инфляции уже превысил 21 процент. Все это сказывается на ценах на продукты питания, топливо и на покупательскую способность домохозяйств. Однако для жителей Болгарии цены в Турции в пересчете на левы – очень доступные, поэтому они покидают Турцию с полными багажниками покупок.

У турецкой лиры сейчас – самый худший декабрь, который она может вспомнить с точки зрения колебаний обменного курса. В первой половине месяца он неуклонно снижался, достигнув 20 декабря исторического минимума около 18,40 лиры за доллар. Убытки с начала года превысили 60 процентов. А вот туристы сильно выигрывают от значительного падения обменного курса.

Неделю назад президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мерах по поддержке экономики и стабилизации обменного курса, которые включают, например, защиту депозитов в местной валюте. После этого лира резко пошла вверх и закрыла неделю на уровне 10,83 лиры за доллар.

Глава торгового кооператива Ulus в Эдирне Бюлент Рейсоглу говорит, что за последние недели количество иностранцев, что-то покупающих в Турции, увеличилось в четыре раза. «Здесь на стоянках полно болгарских машин. Вы вряд ли увидите здесь номерные знаки Эдирне или Стамбула», – добавляет он. – Они покупают как ненормальные, даже не знают, что, и покупают пять или десять штук одного и того же товара. Они предполагают, что продадут его, или думают, что в следующий раз его не будет».

Кроме того, в Турцию на шопинг приезжают из соседней Греции, обменивают евро на лиры и сразу же отправляются за покупками.

Эрдоган решает вопрос инфляции по-своему

Хотя лира частично восстановилась на прошлой неделе, турецкая валюта упала по отношению к доллару почти на 40 процентов с начала года. По мнению аналитиков, президент Турции также внес в это значительный вклад, подтолкнув центральный банк к снижению процентных ставок.

Таким образом, с сентября ключевая процентная ставка упала на 500 базисных пунктов до нынешних 14 процентов. В то же время общепринятая экономическая теория гласит, что высокую инфляцию можно снизить за счет повышения процентных ставок, а президент Эрдоган утверждает обратное. Его меры по поддержке экономики включают доступность более дешевых кредитов, увеличение экспорта и уверенный экономический рост.

Анкара, Елена Васильева

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