В Европе пятый день подряд снижаются цены на газ

В Европе цены на газ продолжили снижаться на торгах во вторник, 28 декабря. Согласно данным биржи ICE, в европейском хабе TTF в Нидерландах стоимость январского фьючерса упала на 4,8% и по состоянию на 17:03 мск. составила €101,82 за МВт·ч, или $1208 за 1 тыс. куб. м (по текущему курсу).

Цены на газ в Европе за неделю упали на 44%. При этом даже $1000 за тысячу кубометров – это «фантастически высокий уровень» для газа, который через год вернется к справедливым значениям, – сообщает сайт РБК со ссылкой на аналитиков.



По информации Bloomberg, газ в регионе дешевеет пятый день подряд, с момента, как 21 декабря обновил исторический максимум, достигнув $2136 за 1 тыс. куб. м. Отмечается, что это самый продолжительный период снижения котировок более чем за год. К настоящему времени фьючерсы потеряли в цене 43,5%.



Инвесторы отыгрывают новости о том, что все больше судов, перевозящих сжиженный природный газ, направляются в Европу. По данным Bloomberg, за выходные число танкеров с американским газом, которые следуют в Европу, выросло на треть. Сейчас их 20 – на пять больше, чем до празднования кануна Рождества. Еще 14 судов с газом из США развернулись в сторону Европы, однако пока ожидают подтверждения маршрута.



Отмечается также, что снижению цен на газ способствует и усиление ветра. По данным ассоциации WindEurope, в понедельник, 27 декабря, доля ветрогенерации в общем объеме потребления электроэнергии в Европе взлетела до 19,5%, тогда как еще 21 декабря этот показатель был на трехмесячном минимуме в 5,5%.

Москва, Иван Бабурин

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