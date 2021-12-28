Глава немецкого минсельхоза предложил поднять цены на продукты ради спасения животных

Повысить цены на продукты питания и сельскохозяйственные товары ради защиты животных призвал новый министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, – сообщает газета Bild am Sonntag.

Оздемир заявил, что низкие цены способствуют разорению ферм, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и «загрязняют климат».

«Больше не должно быть мусорных цен на продукты питания, они приводят фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат. Я хочу это изменить. Еда не должна превращаться в предмет роскоши, но цена на нее должна сильнее выражать экологическую правду», – заявил министр сельского хозяйства Германиив интервью Bild am Sonntag.

Как сообщил Джем Оздемир, текущий рост цен на продукты в Германии (в 2021 году продукты питания подорожали на 4,5%), направлен «на увеличение доходов фермеров и укрепление защиты животных, климата и окружающей среды».

Следует отметить, что немецкий глава минсельхоза является одним из представителей партии «зеленых», которые входят в правящую коалицию в ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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