В 2021 году в России пенсии в реальном выражении снижались десять месяцев подряд

В опубликованных данных Росстата в среду, 29 декабря, говорится, что высокая инфляция в РФ в 2021 году привела к снижению пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию).

По данным Росстата пенсии снижались в феврале 2021 года – на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, в июне – на 1,0%, в июле – на 0,9%, в августе – на 1,0%, в сентябре – на 1,8%, в октябре – на 2,4%, в ноябре – на 2,8%.

При этом в Росстате отмечают, что данные приведены без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей, которая проводилась в сентябре, и которая формально пенсией не является.

Средний размер пенсии в РФ в ноябре 2021 года в номинальном выражении составил 15 847 рублей и вырос на 5,3% по сравнению с ноябрем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 8,4%.

Средний размер назначенных пенсий в октябре 2021 года (за ноябрь еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 29,0% от средней начисленной зарплаты по стране против 30,3% в октябре 2020 года.

Москва, Иван Бабурин

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