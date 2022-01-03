В России ожидается рост цен на алкоголь

Российские компании «Татспиртпром», «Башспирт», Кизлярский коньячный завод и «Ладога» ожидают повышения цен на крепкие алкогольные напитки – водку, ликероводочные изделия, коньяк, виски и бренди, – сообщают Известия.

Как сообщает издание, среди основных причин повышения стоимости производители называют уровень инфляции, подорожание топлива и комплектующих, а также неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира. По мнению гендиректора Кизлярского коньячного завода Евгения Дружинина, цены на готовую крепкую алкогольную продукцию в среднем могут вырасти на 15-20%.

При этом, в Ассоциации производителей пива, напротив, предполагают незначительное подорожание из-за роста стоимости солода, в среднем – на рубль.

Что касается вин, то, по данным BusinesStat, средняя розничная цена вырастет на 4% – до 455 рублей за литр.

Как считает заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Мильстрим – Черноморские вина» Дмитрий Винничук, «подорожание обусловлено повышением затрат по всем направлениям, однако особую роль играют неблагоприятные климатические условия».

«После зимних морозов уровень осадков, выпавших с 10 по 16 августа прошлого года, составил 374,5 миллиметра, что выше среднегодовой нормы, штормовой ветер повредил шпалеру, положив лозу на землю», – заявил Винничук.

По его мнению, в течение четырех-восьми месяцев 2022 года цены на винодельческую продукцию вырастут на 20-25%.

Следует напомнить, что с 1 января2022 года акциз на крепкий алкоголь подняли на 4% – до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»