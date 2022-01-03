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Понедельник, 3 января 2022, 18:12 мск

Новости Экономика

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Украина будет вынуждена воровать российский газ

Бывший глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ из транзитного потока, если она не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов, – сообщает киевское издание «Зеркало недели».

По мнению Коболева «реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно – остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта».

Бывший глава «Нафтогаза» описал пессимистичный сценарий, согласно которому потребление газа внутри страны достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае «Нафтогаз» не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из Евросоюза.

По словам Коболева, такая ситуация ускорит запуск «Северного потока – 2» и будет способствовать отказу «Газпрома» от украинского маршрута при «молчаливом согласии» западных стран.

РИА Новости со своей стороны напоминает, что в конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд. кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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