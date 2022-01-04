Цена на газ в Варшаве может вырасти почти на тысячу процентов

Заместитель мэра польской столицы Рената Казновская на своей странице в Twitter в понедельник, 3 января, сообщила, что «некоторые предприятия в Варшаве будут платить за газ на 980% больше, чем в прошлом году», – пишет издание Rubaltic.

Казновскую возмутило, что одна из клиник, расположенных в Урсынове, должна будет платить за газ на 815% больше, чем в 2021 году.

«Повышение цены на газ в 2022 году должно составить около 54%? А как насчет увеличения на 815%! В 2021 году наша муниципальная поликлиника платила 112 тысяч злотых в год. В 2022 году она должна заплатить 880 тысяч. Новый рекорд в Варшаве?» –написала в своем аккаунте зам.мэра Варшавы.

Через несколько часов польская чиновница опубликовала сообщение, что в Варшаве смогли побить и этот рекорд.

«Мое утреннее сообщение о рекордном повышении цен на газ для клиник на 815% уже не является рекордом. ZGN Warszawa Włochy получила тендер с повышением цены на 980%. За это повышение должны платить арендаторы», – написала Казновская.

Варшава, Иван Бабурин

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