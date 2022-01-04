Юрий Трутнев: Дальний Восток почти сравнялся с Дубаем

По количеству реализуемых на территории инвестиционных проектов Дальний Восток почти догнал Дубай, – заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает «Вести: Приморье».

Трутнев сообщил, что на Дальнем Востоке реализуется уже свыше 2,6 тысячи проектов, в то время как в Свободной экономической зоне в Дубае насчитывается 3 тысячи инвестпроектов.

По оценке полпреда президента в ДФО, внедрение в экономику федерального округа высоких технологий стало одним из самых значимых событий для макрорегиона в 2021 году.

«Я тогда думал, сколько получится у нас, если 100-200 – уже хорошо, но мы их почти догнали. Поэтому все совсем неплохо. Но дальше надо уходить вглубь по отраслям, поддерживать те, которые требуют более продуманных механизмов, не зонтичных, а конкретных. И то же самое касается высоких технологий», – заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Владивосток, Иван Бабурин

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