В Европе цена на газ снова превысила отметку в 1000 долларов

Согласно данным биржи ICE во вторник, 4 января, цены фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже $800 вновь превысили показатель в $1000 за тысячу кубометров.

Так, на открытии торгов стоимость февральских фьючерсов составила $1028,2, локальный минимум составил 996,7 доллара. Это более чем на 7,5% выше расчетной цены накануне.

Напомним, что 31 декабря 2021года котировки опустились ниже отметки в $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября.

Стоимость газа коррекционно снижается после преодоления исторического максимума в $2190,4 в декабре прошлого года. Помимо коррекции, эксперты отмечают, что цены могут падать и на фоне данных о дополнительных поставках сжиженного природного газа из США, а также увеличением выработки энергии европейскими ветряными станциями.

Как рассказал Известиям эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, снижение цены могло произойти также из-за погодных условий.

Брюссель, Иван Бабурин

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