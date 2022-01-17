СМИ: Европа готовит очередные неприятности «Газпрому»

Руководство Еврокомиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят удар по «Газпрому» в нескольких направлениях, чтобы вынудить компанию изменить поведение на рынке. Москве нравится изображать из себя предсказуемого поставщика энергии, но терпение по поводу поведения Газпрома в Европе на исходе – пишет издание Politico.

Politico пишет о том, что в ЕК обвиняют «Газпром» в дефиците топлива в Европе, хотя сама компания уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.

Следует напомнить, Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам, на пресс-конференции организации 13 января обвинила Россию в искусственном завышении спроса на газ. При этом в конце декабря 2021 года та же Вестагер заявляла журналистам, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

Теперь власти Евросоюза хотят предъявить российскому газовому гиганту официальное обвинение в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа, а также помешать запуску трубопровода «Северный поток – 2».

Как сообщают Известия, в ходе торгов в понедельник, 17 января, на лондонской бирже ICE цены на газ в Европе упали более чем на 7%, примерно до $950 за тысячу кубометров на нидерландском хабе TTF. По данным на 19:00 мск., цена газа опустилась до $906,6 за 1 тыс. куб. м.

Страсбург, Иван Бабурин

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