В ООН призывают к реформе глобальной финансовой системы

Реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала на благо всех стран призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), – сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении генсек ООН, в частности, заявил: «Нам нужно реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех стран. Более восьми из десяти долларов, направленных на восстановление, тратятся в развитых странах».

По словам Гутерреша, страны с низким уровнем доходов находятся в очень невыгодном положении: «Они переживают самый медленный рост за последнее поколение и пытаются выкарабкаться при помощи своих скудных национальных бюджетов. Рекордная инфляция, сужение фискального пространства, высокие процентные ставки и стремительно растущие цены на энергоносители и продукты питания сказываются на каждом уголке мира и блокируют восстановление, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода».

По мнению генсека ООН в мире «не хватает глобальной солидарности».

«Страны скованы растущим долгом и грабительскими процентными ставками. И многие страны со средним уровнем дохода не имеют права на списание долга, несмотря на растущую бедность, рост безработицы и потери в развитии. Нам нужна глобальная финансовая система, отвечающая поставленным задачам», – заявил Гутерреш.

«Это означает распространение общей концепции обращения с долгом на страны со средним уровнем дохода и кредиторов из частного сектора», – сказал он.

Гутерреш также призвал бороться с коррупцией и незаконными финансовыми потоками и обеспечивать справедливую работу налоговых систем.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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