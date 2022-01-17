Крупнейшая авиакомпания Грузии выставлена на продажу

Грузинскую авиакомпанию Georgian Airways выставили на продажу по причине банкротства, – сообщает Georgian Business Brokerage.

Сообщается, что долг Georgian Airways перед клиентами и другими коммерческими организациями составил $176 миллионов. Ситуация стала ухудшаться в связи с провалом туристической сферы в экономике Грузии с началом распространения коронавируса в начале 2020 года. Ранее авиакомпания уже заявляла о своем банкротстве, но была реабилитирована.

Georgian Airways имеет долги перед более чем 16 000 пассажиров. В руководстве компании заявляют, что разработан проект выхода из кризисной ситуации, основанный на возобновлении перелетов по самым выгодным направлениям.

Авиакомпанией Georgian Airways владеет предприниматель Давид Гаиашвили, имея долю в 80%, остальные 20% принадлежат компании ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили, доля которого составляет 90% и Софио Гвенцадзе с долей в 10%.

Georgian Airways существует с 1993 года, до 2004 года носила название Airzena. Авиапарк состоит из 7 среднемагистральных самолётов: трех BOEING 737-700 NG, трех EMBRAER 190, и одного CRJ 200, которые осуществляют перелеты по 13 маршрутам в Европу, Ближний Восток, Закавказье.

Тбилиси, Иван Бабурин

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