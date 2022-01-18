В Молдавии возможно введение режима ЧП

Введение чрезвычайного положения в энергетике в случае обострения газового кризиса допустила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, сообщает Интерфакс.

Молдавский премьер во вторник, 18 января, на брифинге заявила следующее: «Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения в области энергетики, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию». При этом Гаврилица заверила, что потребители без газа не останутся.

«Правительство рассматривает различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя расплатиться с «Газпромом» по авансовому платежу. Правительство уже предприняло ряд действий, чтобы помочь «Молдовагазу», – сказала глава кабмина Молдавии.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Андрей Спыну заявил, что «Молдовагазу» не хватит около $25 млн. для того, чтобы до 20 января выплатить аванс ПАО «Газпром» за первый месяц 2022г. Сумма авансового платежа составит около $65 млн.

Вице-премьер Молдавии накануне также сказал, что «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате аванса за январь до 1 или до 20 февраля, ответа на этот запрос от «Газпрома» «Молдовагаз» пока не получил.

Кишинев, Иван Бабурин

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