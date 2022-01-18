Bank of America спрогнозировал экспортные цены «Газпрома» в 2022 году

Bank of America в своем обзоре от 18 января сообщает, что средняя цена экспорта газа «Газпрома» в 2022 году может вырасти до $400 за 1 тыс. кубометров на фоне энергетического кризиса в Европе.

По оценке Bank of America, средняя экспортная цена у «Газпрома» по итогам IV квартала 2021 года выросла до $580 за 1 тыс. куб. м, а в I квартале 2022 года может подорожать до $620-700. По прогнозу на I полугодие цена поставок российского газа за рубеж останется в пределах $500-724.

Эксперты посчитали, что за 2021 год средняя цена экспорта «Газпрома» составила $330 и более чем в два раза превысила показатели 2020 года.

Росту цен способствует дефицит газа на европейском рынке, либерализация правил торговли и низкий запас газа в европейских хранилищах.

«Газпром» в основном поставляет газ по долгосрочным контрактам, стоимость газа по которым привязана к цене на нефть. В этом смысле компания не получает прямой выгоды от рекордных всплесков цен по краткосрочным биржевым контрактам.

Следует напомнить, что по оценке самого «Газпрома», средняя цена экспорта газа в 2021 году составила $280 за 1 тыс. куб. м., а прогноз средней цены на 2022 год был $296 за 1 тыс. куб. м.

Вашингтон, Иван Бабурин

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