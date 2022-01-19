Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП

Введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса одобрено правительством Молдавии, – сообщает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании в среду, 19 января, заявила следующее: «Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей».

Гаврилица напомнила, что накануне поступило уведомление от «Газпрома» о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания «Молдовагаз» не рассчитается за текущее потребление топлива.

Москва, Иван Бабурин

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