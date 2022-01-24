Банк России приостановил покупку валюты

Для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков Банк России сообщил, что с 24 января (с 15:00 по московскому времени) приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, – сообщила пресс-служба ЦБ.

Сообщается также, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Как заверил регулятор, ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности,.

Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» днем 24 января.

Как уже сообщалось ранее, к 15:00 доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу и торговался у 79,38 рубля. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года.

Евро к этому моменту дорожал на 1,875 рубля, до 89,74 рубля. Курс превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,92 рубля – до 84,04 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара на 25 января на 67,46 копейки, до 77,3649 рубля/$1, и увеличил курс евро на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля/€.

Москва, Иван Бабурин

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