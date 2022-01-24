Запасы газа на Украине достигли исторического минимума

В ПАО «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах.



В сообщении газового гиганта говорится: «Заполненность украинских ПХГ находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. 24 января запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд куб. м.».

Также в «Газпроме» сообщили, что «на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 млрд. куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон. На 22 января отбор достиг 71,8% или 34,3 млрд куб. м газа».



В пресс-службе концерна также отметили, что уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов с 11 января этого года.

«На 22 января запасы уже на 1,85 млрд. куб. м меньше минимального показателя на эту дату», – сообщили в ПАО «Газпром».



Москва, Иван Бабурин

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