В России ожидается подорожание хлеба

О скором подорожании продукции из-за роста себестоимости на 18% сообщил один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России финская компания Fazer, – передает сайт РБК.

В письме директора по продажам российского подразделения компании Анатолия Бренера говорится, что отпускные цены на хлебобулочные изделия Fazer с 1 февраля вырастут на 16,5 -30 % в зависимости от категории.

В Fazer подтвердили РБК подлинность документа, не став при этом раскрывать подробности.

РБК со ссылкой на слова председателя правления Национального союза хлебопечения Сергея Щедрина сообщает, в последние годы затраты в отрасли выросли, а доходы сильно упали. Однако тридцатипроцентное повышение цен он считает необоснованным.

В России Fazer работает с 1997 года, сейчас компания выпускает свою продукцию на четырех площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва, Иван Бабурин

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