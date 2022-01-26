В Германии учреждена дочерняя структура для участка «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 AG – оператор газопровода «Северный поток – 2» в среду, 26 января, сообщила, что в Германии учреждена дочерняя структура Gas for Europe GmbH для немецкого участка трубопровода, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Nord Stream 2 AG говорится: «Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ».

Следует напомнить, что ранее сертификация «Северного потока – 2» была приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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