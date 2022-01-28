В Молдавии почти на 40% выросли тарифы на газ для населения

В связи с запросом поставщика природного газа в Молдавию – «Молдовагаза», Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) в пятницу, 28 января, повысило тариф на газ для населения на 38%, – сообщает Интерфакс.

В своей заявке, поданной НАРЭ, «Молдовагаз» указал среднюю прогнозную цену на газ «Газпрома» в 2022 году в $620,1 за 1 тыс. кубометров. При среднем курсе молдавской валюты 18,33 лея за доллар, который компания использовала в своих расчетах, конечный тариф для населения предлагался на уровне 15,59 лея за кубометр газа (с учетом расходов на транспортировку и т.д.).

Регулятор согласился с закупочной ценой в $620,1 за 1 тыс. кубометров, но высчитал конечный тариф по курсу 17,73 лея за доллар. В итоге новая величина тарифа была согласована на уровне 15,18 лея за кубометр.

Правительство Молдавии в свою очередь пообещало увеличить объемы компенсационных мер, в связи с чем для потребителей тарифы на первые 150 кубометров газа останутся неизменными. Разницу «Молдовагазу» компенсирует правительство.

Сообщается, что в январе Молдавия получала газ от «Газпрома» по цене в $646 за 1 тыс. кубометров, при заложенной в тарифе цене $430 за 1 тыс. кубометров.

Следуеь отметить, что Молдавия потребляет около 1,1 млрд. кубометров газа в год без учета Приднестровья. Весь газ в республику поставляет ПАО «Газпром».

Кишинев, Иван Бабурин

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