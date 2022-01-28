В ЕС начали искать альтернативу российскому газу

Провести переговоры в начале февраля с Азербайджаном с целью обсудить возможности увеличения поставок газа в Европу планирует комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон, -пишет Financial Times.

«В Евросоюзе опасаются, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине», – сообщает FT со ссылкой на неназванных еврочиновников.

В частности, издание пишет: «ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа в случае экстренной ситуации».

В свою очередь, РИА Новости ранее сообщало, что официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в Европу.

Брюссель, Иван Бабурин

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