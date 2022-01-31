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Вторник, 1 февраля 2022, 01:52 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС: «Северный поток-2» не соответствует солнечной политике Европы

Фото: Reuters

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину в понедельник, 31 января, заявил, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям солнечной политики Европейского Союза», – сообщает ТАСС.

«Проект газопровода «Северный поток – 2» не ориентируется на повышенную энергетическую политику применения, которая направлена в том числе на декарбонизацию»,– добавил Домбровскис.

Ранее сообщалось, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

Напомним, что Евросоюз планирует к 2050 году стать климатически нейтральным регионом, т.е.когда чистый объем выбросов равен нулю. Для этого в ЕС необходимо будет перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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