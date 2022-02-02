Bloomberg: Альтернативы российскому газу у Европы нет

Европа понимает, что не может заменить Россию как главного поставщика природного газа. И это несмотря на то, что все богатые энергоносителями страны от Катара до Азербайджана обязались поставлять газ в Европу в экстренных случаях, – пишет в среду, 2 февраля, агентство Bloomberg.

Агентство цитирует старшего аналитика BCS Global Markets Рона Смита: «У Европы нет альтернативы российскому газу. Пришлось бы перенаправить половину сжиженного природного газа (СПГ), который потребляет Азия, чтобы заменить «Газпром». Но это обернулось бы массовой нехваткой топлива по всей Азии, и тогда энергетический кризис перекинулся бы из Европы в Азию».

Сегодня Европейский союз ведет переговоры с крупными производителями, ищет партнерские отношения и даже обсуждает потенциальный обмен топливом с Азией, чтобы снизить риски перебоев с поставками. Европа получает из России более трети потребляемого ею газа и пока не нашла замену, – пишет Bloomberg.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби говорит: «Объем газа, в котором нуждается ЕС, не может быть заменен каким-либо одним поставщиком в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы. Приоритетом для любой страны, в первую очередь, является удовлетворение потребностей своих существующих клиентов.

По словам Саад аль-Кааби, для обеспечения энергетической безопасности Европы нужны коллективные усилия ряда различных поставщиков.

Bloomberg со ссылкой на экспертов также пишет, что высокопоставленные чиновники Еврокомиссии заявили, что в прошлом месяце крупнейшим поставщиком СПГ в Европу стали США. Штаты вместе с другими странами-поставщиками газа в январе смогли «потеснить российский газ» на несколько процентных пунктов. Однако, если «аппетит Китая к газу» снова проснется, танкеры быстро покинут Европу и направятся на восток.

Брюссель, Иван Бабурин

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