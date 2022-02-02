Египет ограничит импорт «неэкологичных» товаров

Премьер-министр Мустафа Мадбули Египта в среду, 2 февраля, заявил, что с 2023 года арабская республика запретит импорт товаров, не отвечающих международным экологическим стандартам, – сообщает ТАСС.

Глава египетского кабинета министров, в частности, заявил: «В Египет поставляется немалое количество товаров ненадлежащего качества. Правительство стремится к тому, чтобы продукция соответствовала экологическим стандартам и требованиям зеленого устойчивого развития, поэтому с 2023 года не соответствующая этим нормам продукция будет запрещена к ввозу в страну, либо подлежит высокому таможенному обложению».

Сообщается также, что согласно данным правительства, в минувшем году общий объем египетского экспорта составил 45,2 млрд. долларов, что стало самым высоким показателем в истории, из них 32,34 млрд. долларов – это ненефтяные поставки, которые за пять лет реализации программы экономических реформ выросли на 60%. Экспорт нефти и нефтепродуктов достиг 12 млрд. долларов , показав рост на 90% за последние пять лет. Отмечается, что Египет стремится к достижению планки экспорта в 100 млн. долларов.

Каир, Иван Бабурин

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