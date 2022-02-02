Еврокомиссия признала «зеленой» атомную энергетику

Европейская комиссия (ЕК) в среду, 2 февраля, сообщила, что после консультаций с экспертным сообществом предложила отнести атомную энергию в Евросоюзе к экологически чистой энергетической системе, – сообщают СМИ.

Со своей стороны, «Росатом» положительно оценил решение ЕК придать атомной энергетике статус «зеленого» источника энергии».

В заявлении российской корпорации говорится: «Росатом» положительно оценивает процесс включения атомной энергии в таксономию «зеленых» проектов Европейского Союза... В ситуации, когда климатические цели и амбиции повышаются, невозможно игнорировать уже существующие низкоуглеродные технологии, особенно в свете того, что ранее Европейская экономическая комиссия ООН назвала атомную энергетику источником электроэнергии с самыми низкими выбросами CO2 на жизненном цикле эксплуатации».

Брюссель, Иван Бабурин

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