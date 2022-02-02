В странах еврозоны инфляция достигла исторического максимума

В 19 странах Европейского союза, относящихся к еврозоне (страны ЕС, где используется «евро» в качестве основной валюты), в январе ускорилась инфляция по отношению к ценам в прошлом году. Уровень инфляции в годовом эквиваленте достиг 5,1% – максимального значения за все время наблюдения, – сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что в первом месяце года инфляция в странах еврозоны относительно цен прошлого года ускорилась до уровня 5,1%, декабре прошедшего года в тех же странах она достигла 5% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция продолжает держаться на рекордном уровне, вопреки прогнозам экономистов, которые предсказывали замедлении роста цен.

Следует также отметить, что в Германии, которая также входит в еврозону, зафиксировали рекордный годовой рост цен на отопление и электричество. Цена на отопление в ФРГ поднялась больше чем в 2 раза – на 107%.

Брюссель, Иван Бабурин

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