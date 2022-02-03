Польские газовики не планируют подписывать долгосрочный контракт с Газпромом

Глава компании PGNiG Павел Маевский заявил об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу, – сообщает ТАСС.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – заявил Маевский.

Следует отметить, что текущий контракт PGNiG с Газпромом от 2010 года истекает в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Газпром» потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, который владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа» . «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.

Стоит отметить, что в четверг, 3 февраля, согласно данным платформы GSA Platform ПАО «Газпром» вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в пятницу, 4 февраля.

В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали – одного из основных маршрутов поставок газа в Европу для «Газпрома». Однако предложение осталось невостребованным.

Варшава, Иван Бабурин

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