В Турции инфляция достигла максимума за 20 лет

Статистический институт Турции сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам января 2022 года составила 48,69%, что стало рекордным показателем с апреля 2002 года, тогда он составил 52,72%.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в стране выросли на 11,1%. По итогам декабря 2021 года инфляция в Турции составила 36,08%.

Сильнее всего в годовом выражении в январе текущего года подорожали транспортные услуги – 68,89%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков повысилась на 55,61%, а товаров для дома на 54,53%.

Наименьший прирост показали цены на услуги связи, в Турции они составили 10,76% . Также минимально выросли цены на услуги образования – 18,67%. На 25,32% выросли цены на обувь одежду.

«Такая динамика с ценами в стране стала следствием политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вопреки общепринятому мнению он полагает, что высокая ключевая ставка ускоряет инфляцию, а не замедляет ее. Ввиду этого Центральный банк республики продолжает последовательно снижать ставку. В декабре регулятор опустил ее с 15 до 14% годовых, а на заседании 20 января сохранил на таком же уровне», – пишет CNBC.

Следует напомнить, что 13 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «атаки с помощью иностранных финансовых инструментов» причиной рекордной инфляции и падения лиры.

Анкара, Иван Бабурин

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