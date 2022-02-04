Brent обновила семилетний рекорд

Согласно данным торгов лондонской биржи ICE, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent в четверг, 4 февраля, к 18:20 по московскому времени выросли в цене до $93,43 за баррель, подорожав на $2,32 (+2,55%), – сообщают СМИ.

Сообщается, что стоимость нефтяных фьючерсов североморской нефти Brent продолжила начавшийся в январе рост, обновив семилетний рекорд на фоне беспокойства трейдеровв связи с геополитическими рисками и резким похолоданием в нефтяном штате Техас .

Кроме того, по данным Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), стоимость мартовского фьючерса на техасскую нефть WTI увеличилась на $2,6 (2,88%) до $92,87 за баррель,

Причиной положительной динамики нефтяных цен называются геополитические риски, связанные с нагнетанием ситуации в отношениях США, России и Украины. Так, аналитики JPMorgan рассматривают в качестве одного из возможных сценариев, рост цены барреля Brent до $120.

По мнению аналитика Commerzbank Карстена Фритча, поддержку котировкам WTI оказывает снежная погода в Соединенных Штатах Америки, в частности в штате Техас, из-за чего может быть временно приостановлена добыча на нефтяных месторождениях Пермского бассейна.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»