Украина отключится от единой энергосистемы России и Белоруссии

Министерство энергетики Белоруссии в пятницу, 4 февраля, сообщило, что 24-26 февраля Украина временно отключится от единой энергосистемы России и Белоруссии.

В телеграм-канале Белорусского минэнерго говорится: «В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года».

В Минске заверили, что решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи на работу энергосистемы Белоруссии не повлияет.

В Белорусском министерстве энергетики также напомнили, что в апреле 2021 года Беларусь успешно провела испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Тогда мероприятия были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Минск, Иван Бабурин

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