Евросоюз начал поиск альтернативных России поставщиков газа в Европу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне заявил, что ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам, – сообщает РИА Новости.

Боррель сказал следующее: «Мы обратились к нашим основным поставщикам энергии для усиления нашей готовности и обеспечения того, что поставки остаются надежными, доступными и защищенными не только для нас, ЕС, но и для наших соседей, Украины, Молдовы, западных Балкан». Также пглавный европейский дипломат заявил о необходимости верификации поставок энергии в Европу и отметил стратегическое взаимодействие с США в этом направлении.

Глава Европейской дипломатии обвинил Россию в том, что она использует энергопоставки в Европу в качестве оружия в период всплеска мировых цен на топливо.

«Россия, как вы знаете, в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру», – сказал Боррель в ходе министерской встречи глав энергетических ведомств США и ЕС.

Вашингтон, Иван Бабурин

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